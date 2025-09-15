Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı

Kaza D-100 Kara Yolu Üzerinde Gerçekleşti

D-100 kara yolundan Bolu Dağı istikametine seyreden iki motosikletli yunus ekibi, Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde yolun ıslak zemin olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler dahil olmak üzere 4 yunus polisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma ve İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan 4 yunus polisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.