Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı

Bolu'da D-100'de iki motosikletin devrilmesi sonucu 4 yunus polisi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:01
Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı

Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı

Kaza D-100 Kara Yolu Üzerinde Gerçekleşti

D-100 kara yolundan Bolu Dağı istikametine seyreden iki motosikletli yunus ekibi, Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde yolun ıslak zemin olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler dahil olmak üzere 4 yunus polisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma ve İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan 4 yunus polisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
2
Gündem 15 Eylül 2025: Erdoğan Doha'da, CHP MYK ve Ekonomi Ajandası
3
Doha'da İİT ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinden İsrail'e Ortak Çağrı
4
Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı
5
Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik
6
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
7
Süveyda'da Bedevi Araplar Çatışmaların Ardından Evlerine Dönüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye