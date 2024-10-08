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Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Bolu'da yaşanan otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. Olayın detayları ve kazaya müdahale eden ekipler haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:01
Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası

Bolu'da, Tarakçı köyü yolunda meydana gelen otomobil kazasında toplam 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, S.Ö. yönetimindeki 34 BB 9512 plakalı aracın, İ.A. tarafından kullanılan 34 CIG 984 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle, 34 CIG 984 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Olay Yeri Müdahale:

İhbar üzerine, kaza alanına sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücüler ve araçta bulunan N.Ö, E.T.Ö. ve E.Ö.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Hafif yaralanan bir kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Güvenlik Önlemleri

Yerel güvenlik güçleri, kazanın ardından yolda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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