Bolu'da imam av tüfeğiyle vuruldu: M.Y. ağır yaralandı

Olayın Özeti

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde cami imamı M.Y., dün yatsı namazının ardından evine dönerken av tüfeğiyle göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ve Güvenlik Müdahalesi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralı imam, sağlık görevlilerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.

Şüphelinin İfadesi

Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ö.'nün ifadesinde, evinin önündeki ağaçlık alanda duyduğu sesi yaban hayvanına ait zannedip ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.