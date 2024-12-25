Bolu'da İnşaat Iskelesinden Düşen İşçi Yaralandı

Bolu'da İnşaat Kazası: İşçi Iskelesinden Düştü

Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan bir binada meydana gelen olayda, işçi dengesini kaybederek iskeleden düştü. Olay, Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokak'ta bulunan Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunun güçlendirme projesinde gerçekleşti.

İşçinin Durumu

34 yaşındaki işçi İrfan Ü., üçüncü kattaki iskeleden birinci kata düştü. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından, işçi merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden indirilerek ambulansa taşındı.

Hastaneye Kaldırıldı

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan İrfan Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da güçlendirme çalışması yapılan binada iskeleden düşen işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.