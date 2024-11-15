Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimi Yapıldığı İddiasıyla 4 Kişi Tutuklandı

Bolu'da Kaçak Ağaç Kesimi Operasyonu

Bolu'da ormandan kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe ve Gerede ilçesinde toplamda 792 göknar ağacının kesilip kaçak olarak Ankara'ya sevk edilmesi üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda, ağaçların kesim ve nakliye işlerinde görev aldıkları belirlenen zanlılar İ.A, A.A. ve S.B. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, ağaçları satın alan F.A. ise Ankara'da yakalandı.

Adli Süreç

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, ormanların korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.