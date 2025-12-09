Bolu’da Kaçakçılığa Darbe: Elektronik ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Bolu’da kaçakçılığa geçit yok: Operasyonlarda çok sayıda ürün ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri ortak çalışmada kaçakçılığa yönelik kapsamlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon Detayları

Yapılan arama ve baskınlarda ele geçirilenler arasında 35 kilogram tütün, 26 bin 120 adet makaron, 3 kilogram el yapımı alkol, 366 paket kaçak sigara, 650 gram etil alkol bulunuyor.

Ayrıca operasyonlarda 79 adet 50 ABD doları, 221 adet cep telefonu, 85 adet kulaklık ve 6 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Şahıslara İşlem

Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 7 şahsa işlem yapıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

