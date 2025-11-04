Bolu’da 'Kar Payı' Dolandırıcılığı: 25 Mağdur, 100 Milyon TL İddiası

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:31
Bolu’da banka personeli aracılığıyla ve kâr payı vaadiyle hareket eden bir şebekenin, onlarca kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 100 milyon lira tutarında vurgun yaptığı iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdurlar savcılığa başvurdu.

Mağdurun iddiaları

Sadettin Türdü (48), dolandırıcıların kurduğu düzenin mağdurlarından biri olduğunu anlattı. Türdü'nün aktardığına göre şüpheliler kendilerini ticaretle uğraşan güvenilir yatırımcılar olarak tanıttı ve Türdü'ye şu teklifte bulundu: "Evinizi 3 yıllığına ipotek ettirelim, biz ticaretimizden kazandığımız paradan her ay size 35 bin lira kar payı ödeyelim. Süre dolunca da evinizi geri verelim."

İlk aylarda düzenli ödeme yapılması Türdü'nün güvenini pekiştirdi. Ancak daha sonra ödeme akışı kesildi, telefonlar kapandı ve dolandırıcılar ortadan kayboldu. Türdü, 4,5 milyon lira değerindeki evini kaybettiğini belirtti.

Sistemin işleyişi ve diğer mağdurlar

Türdü, Bolu genelinde yaklaşık 25 mağdur daha olduğunu söyledi. Bazı mağdurların Almanya’da yaşayan gurbetçiler olduğu, diğerlerinin ise Çanakkale ve Balıkesir gibi farklı illerden olduğu bildirildi. Mağdurların tamamı suç duyurusunda bulundu.

Türdü sistemin oluş biçimini şu sözlerle aktardı: "Bazı insanların krediye ihtiyacı oluyor. Banka kredi vermiyor. Çünkü adamın, sigortası yok, bir geliri yok. Fakat bu şahıslar bankalardaki adamları vasıtasıyla mağdurlara diyorlar ki, ‘X firmadan geldim’ deyin diyerek bankaya gönderiyor. Öyle olunca hemen bu kişilere kredi çıkartılıyor. Tabi bu krediden banka çalışanları da kar payı alıyorlar. Krediyi çıkarttıran şahıs da diyor ki, '300 bin lira kredi çıkarttık. 50’sini banka görevlisine 100 bin lirasını da biz aldık' diyorlar. Bunun dışında bir sistem daha var. ‘Ticaret yapıyoruz, hayvan alıp satıyoruz evin veya arsan varsa bizim sisteme ver, 2-3 yıllığına, biz sana elde ettiğimiz ticari kardan, para vereceğiz’ diyorlar. Benim ki onun gibi sistemi anlattılar bana da. ‘3 yıl boyunca biz senin evini ipotek yapacağız, sana da her ay 35 bin lira kar payı vereceğiz. 3 yıl sonra da evini geri vereceğiz' dediler. Fakat sonra ortadan kayboldular."

Benzer davaya gönderme ve tepkiler

Türdü, olayın İstanbul’da görülen Seçil Erzan davasıyla benzerlik gösterdiğini belirterek, "Oradaki şahıs tutuklu, bizde ise şüpheliler sokakta. Her gün yeni mağdur ortaya çıkartmaya devam ediyorlar" dedi. Mağdurlar bir araya gelerek gerekli başvuruları yapıyor ve hukuki sürecin takipçisi olduklarını ifade ettiler.

Mağdurların şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı ve olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

