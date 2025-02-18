Bolu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bolu'da, kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürmektedir.

Özellikle Bolu Dağı Tüneli kesiminde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonucunda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Şu an için ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergah üzerinde karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Karayolları, trafik ve jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle güzergahı kullanacak sürücüleri tedbirli yola çıkmaları konusunda uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan kış manzaraları, havadan da görüntülendi.

Bolu kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Bolu kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.