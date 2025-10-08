Bolu'da Kar Yağışı: Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan Beyaza Büründü

Bolu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Etkili Oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili oldu.

Önceki saatlerde sağanak olarak süren yağış, bölgedeki sıcaklıkların düşmesiyle kara döndü ve yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yetkililerden Uyarı

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin ulaşımda dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları istendi.

