Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Anadolu Otoyolu Kapandı

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Aksamaları

Bolu'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşımı durdurdu. Otoyol, Abant Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapandı. Dünden bu yana süregelen kar yağışı, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hasarlı Kazalar ve Uzun Araç Kuyrukları

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yoğun kar yağışı ve kayan araçların sebep olduğu hasarlı trafik kazaları nedeniyle tüm geçişler durdu. Bu durum, uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı. Karayolları ve trafik ekipleri, yolu açma çalışmaları için bölgedeki çabalarını sürdürüyor.

İstanbul İstikametinde Dikkatli Seyir

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler de yoğun yağış ve sis sebebiyle dikkatli seyretmek zorunda kalıyor. Sürücülerden, olumsuz hava koşulları nedeniyle daha temkinli olmaları öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.