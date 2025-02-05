Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bolu'da meydana gelen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın eğitimi olumsuz etkilediğini duyurdu.

Eğitim Kurumlarına Ara Verildi

Aydın, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere yarın eğitime ara vereceğini ifade etti. Bu karar, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliği açısından alındı.

İdari İzin Duyurusu

Vali Aydın, kamu kurumlarında görevli olan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Bu uygulama, olumsuz hava şartlarının etkisini azaltmak amacıyla hayata geçirilmektedir.