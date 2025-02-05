DOLAR
35,89 0,08%
EURO
37,37 -0,1%
ALTIN
3.304,74 -0,64%
BITCOIN
3.502.921,78 1,25%

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bolu'da etkili kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:05
Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bolu'da meydana gelen kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın eğitimi olumsuz etkilediğini duyurdu.

Eğitim Kurumlarına Ara Verildi

Aydın, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil olmak üzere yarın eğitime ara vereceğini ifade etti. Bu karar, öğrencilerin ve eğitimcilerin güvenliği açısından alındı.

İdari İzin Duyurusu

Vali Aydın, kamu kurumlarında görevli olan hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Bu uygulama, olumsuz hava şartlarının etkisini azaltmak amacıyla hayata geçirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Okul Futbol Maçında Talihsiz Kaza: Öğrenci Ameliyata Alındı
2
Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
5
Bir Ömrün Sonbaharı Filminin Galası Atlas 1948 Sineması'nda Gerçekleşti
6
Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
7
Bursa Deniz Otobüsleri'nde 8 Sefer İptal Edildi

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!