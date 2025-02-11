Bolu'da Kar Yağışı Yılkı Atlarını Zorladı, Yemleme Çalışması Yapıldı

Bolu'da Yılkı Atları İçin Yemleme Çalışması

Bolu'da etkili olan kar yağışı, doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atları için endişe verici bir durum oluşturdu. Bu nedenle, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçerek besleme çalışması gerçekleştirdi.

At Yaylası'nda Yemleme Faaliyeti

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği At Yaylası bölgesinde, yılkı atlarının sağlığını korumak için sıklıkla yoğunlaşan alanlara saman balyası ve havuç bırakıldı. Ekiplerin bu çabası, atların yiyecek bulma güçlüğü çektiği bu kış şartlarında büyük önem taşıyor.

Yapılan çalışmalar, yılkı atlarının doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla gerçekleştirildi.