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Bolu’da Karla Mücadele: Yaylada Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı, diğer 9 kişilik gruba ulaşma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:31
Bolu’da Karla Mücadele: Yaylada Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

Bolu’da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, doğada kamp yapan 9 kişilik bir grubun yaylada mahsur kalmasına neden oldu. İstanbul'dan kamp amacıyla Göynük Yaylası'na giden grubun araçları, akşam saatlerinde kar nedeniyle yolda kaldı.

Kurtarma Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Durumun bildirimi üzerine, Sakarya'dan AFAD, jandarma ve Taraklı Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzun süren ve zorlu koşullarda yürütülen kurtarma çalışmaları, iş makinelerinin desteklediği yoğun çaba ile sabah saatlerinde başarıyla sonuçlandı ve mahsur kalan 9 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Diğer Mahsur Gruba Ulaşım Çalışmaları Sürüyor

Bununla birlikte, Göynük ilçesinin Gökçesaray Yaylası bölgesinde bulunan 9 kişilik iş adamı grubu da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalmış durumda. Ekipler, bu grubun bir yayla evine sığındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyerek, iş makineleriyle onlara ulaşmaya çalışıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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