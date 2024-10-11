Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Yaylada Kaybolan Yaşlı Çift Aranıyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Koçumlar Yaylası'nda kaybolan bir yaşlı çift için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 80 yaşındaki Ömer Ç. ve 73 yaşındaki Fatma Ç.'den dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor.

Arama Çalışmaları Hızla Sürüyor

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, olay yerine AFAD, jandarma ekipleri ve çeşitli derneklerden arama kurtarma uzmanları yönlendirildi. Ekipler, karanlıkta başlattıkları arama çalışmalarını yaklaşık 50 kişilik bir ekiple sürdürüyor.

İleri Teknoloji Kullanılıyor

Yaşlı çiftin bulunabilmesi için AFAD ekipleri, ormanlık alanlarda termal görüş özelliğine sahip dronlar kullanarak arama gerçekleştirmeye devam ediyor. Çiftin sağ salim bulunması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.