DOLAR
35,69 -0,16%
EURO
37,48 -0,68%
ALTIN
3.183,51 -0,97%
BITCOIN
3.762.718,35 -2,43%

Bolu'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki kadının cesedi kayalık arazide bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:40
Bolu'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları sonlandı. Akçaşar köyündeki evinden bir gün önce ayrılan Saime Ayer'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Arama çalışmaları Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı il müdürlüklerinin yanı sıra, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve yerel arama kurtarma dernekleri ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ayer'in cesedi köyünden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki sarp ve kayalık bir arazide bulundu.

Ayer'in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi
3
İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı
4
Fransız Senatosu Tartışmalı 2025 Bütçe Tasarısını Kabul Etti
5
Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ile AB Diyaloğu İçin Yoğun Çaba Harcadım
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
7
Sivas Merkezli Kripto Dolandırıcılığı: 43 Kişi Mağdur, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!