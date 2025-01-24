Bolu'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışmaları sonlandı. Akçaşar köyündeki evinden bir gün önce ayrılan Saime Ayer'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Arama çalışmaları Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı il müdürlüklerinin yanı sıra, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve yerel arama kurtarma dernekleri ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ayer'in cesedi köyünden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki sarp ve kayalık bir arazide bulundu.

Ayer'in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.