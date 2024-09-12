Bolu'da Kaymakamın Makam Aracına Güvenlik Kontrolü Üzerine Açıklama

Bolu Valiliği'nden Açıklama

Bolu Valiliği, Dörtdivan Kaymakamı'nın makam aracına yapılan güvenlik kontrolüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Valilikten gelen yazılı açıklamada, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan "Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran Jandarma Komutanı görevden alındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kamera Kayıtlarının İncelenmesi

Açıklamada, 23-25 Temmuz 2024 tarihlerinde Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan toplam 26 aracın güvenlik kontrolünden geçirilmediği, yalnızca kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği belirtildi. Bu durum, amir konumundaki kaymakama yönelik olarak gerçekleştirilen protokol kurallarına aykırı bir uygulama olarak değerlendirildi.

Disiplin Süreci Devam Ediyor

Valilik, bu olayla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanı'nın, İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildiğini ve bu konuda bir disiplin soruşturmasının sürdüğünü duyurdu. Açığa alma ya da görevden alma gibi işlemlerin söz konusu olmadığı, işlemlerin yasal çerçevede devam ettiği vurgulandı.

Özetle: Bolu'daki olay, protokol kurallarına aykırı bir durum olarak değerlendirilirken, Jandarma Komutanı'nın durumu hakkında resmi bir açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.