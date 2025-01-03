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Bolu'da Kıraathanede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bolu'da bir kıraathanede meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:04
Bolu'da Kıraathanede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bolu'da Kıraathanede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bolu'nun Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerindeki bir kıraathanede meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay anında kıraathanede bulunan jandarma personeli, kavgayı büyümeden engelleyerek önemli bir müdahalede bulundu.

Olay, kıraathaneye gelen İ.E. ile iş yeri sahibi Ö.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmasıyla başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, İ.E., yanındaki bıçakla Ö.Ö.'ye saldırdı. Yaşanan arbede esnasında Ö.Ö., bıçak darbesiyle boynundan yaralanırken, İ.E. ise yumruk darbesiyle başından yaralandı.

Kavga sırasında kıraathanede bulunan iki jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Jandarmalar, İ.E.'nin elindeki bıçağı alarak şüpheliyi kelepçeleyip etkisiz hale getirdi. Olayın ardından çevrede bulunanlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, yaralı Ö.Ö.'ye ilk müdahaleyi kıraathanenin yanında bulunan özel hastanede yaptı. Yaralı, daha sonra yakınları tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda gözaltına alınan İ.E. ise hastanede tedavi altına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bolu'da, kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bu sırada kıraathanede bulunan 2...

Bolu'da, kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bu sırada kıraathanede bulunan 2 jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayın daha da büyümesini engelledi. İ.E'nin elindeki bıçağı alan jandarma personeli, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İ.E. ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Bolu'da, kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bu sırada kıraathanede bulunan 2...

Bolu'da, kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Bu sırada kıraathanede bulunan 2 jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayın daha da büyümesini engelledi. İ.E'nin elindeki bıçağı alan jandarma personeli, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan İ.E. ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

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