DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Bolu'da Kokina Çılgınlığı: Aralıkta Vitrinleri Süsleyen Bitki

Bolu’da son 10 yılda popülerleşen kokina, kasım-aralıkta ormandan toplanıp hazırlanıyor; 400-500 TL’ye satılıyor ve yılbaşı döneminin gözdesi oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:45
Bolu'da Kokina Çılgınlığı: Aralıkta Vitrinleri Süsleyen Bitki

Bolu'da kokina Aralık ayında yok satıyor

Bolu’da ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanan kokina, yeni yıla sayılı günler kala mağaza vitrinlerinin gözdesi haline geldi. Son 10 yılda piyasaya çıkan bu bitki, özellikle Kasım ve Aralık aylarında yoğun talep görüyor.

Kokina nedir ve nasıl hazırlanıyor?

Karamanlı Mahallesi’nde 42 yıldır çiçekçilik yapan ve 33 yıldır kendi dükkanında hizmet veren Hakan Koç, kokinanın yapılış sürecini anlattı. Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu vurguladı. Açıklamasında, yalancı çobanpüskülünün yeşil yaprakları ile ana gövdeyi oluşturduğunu, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisinin ise süsleme amacıyla kullanıldığını belirtti.

Koç, kokinanın kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplandığını ve bu işlemin usta ellerde sabır ile dikkat gerektirdiğini ifade etti.

Satış, inanç ve fiyatlandırma

Koç, kokinanın yılbaşı döneminde evlerde bir yıl boyunca bozulmadan kalması halinde ev sahibi olunacağına inanıldığını söyleyerek, sokaktaki talebin yüksek olduğunu aktardı. Sözleri şöyle: "Bu mevsim itibarıyla kokinalarımız şu anda en revaçta olan bitkilerimiz. Kokina; iki ayrı bitkiden oluşan, kırmızı meyvelerin yeşil yapraklara iple bağlanmasıyla hazırlanan bir bitkidir. Aralık ayı itibarıyla en çok sattığımız bitkidir. Özelliği de şu şekildedir; İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır"

Koç ayrıca kokinanın piyasaya çıkışını ve sunumunu şöyle anlattı: "Kokinanın yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıktığını ve her yılbaşında satıldığını belirtmek istiyorum. Biz kokinayı; portakal kuruları, kozalaklar gibi yan materyallerle tekrar düzenleyip güzel bir hale getiriyor ve bu şekilde sunuyoruz. Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz"

400-500 lira bandındaki fiyatlarla satışa sunulan kokina, yeni yıl yaklaştıkça Bolu vitrinlerinin en çok tercih edilen ürünü olmayı sürdürüyor.

SON 10 YILDA PİYASAYA ÇIKAN KOKİNA BİTKİSİ, KASIM VE ARALIK AYLARINDA ORMANLIK ALANLARDAN TOPLANAN...

SON 10 YILDA PİYASAYA ÇIKAN KOKİNA BİTKİSİ, KASIM VE ARALIK AYLARINDA ORMANLIK ALANLARDAN TOPLANAN BİTKİLERLE HAZIRLANARAK, ARALIK AYINDA YOK SATIYOR. ÇİÇEKÇİ HAKAN KOÇ, "BENİM ÇIRAKLIK VE KALFALIK DÖNEMİMDE KOKİNA DİYE BİR BİTKİ YOKTU. KOKİNA YAKLAŞIK SON 10 YILDIR PİYASADA. 10 YILDIR ZATEN KOKİNA SATIYORUZ" DEDİ.

SON 10 YILDA PİYASAYA ÇIKAN KOKİNA BİTKİSİ, KASIM VE ARALIK AYLARINDA ORMANLIK ALANLARDAN TOPLANAN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
4
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
5
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı
6
Antalya'da kamyon altında kalan 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti
7
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi