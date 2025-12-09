Bolu'da Kokina Çılgınlığı: Aralıkta Vitrinleri Süsleyen Bitki

Bolu'da kokina Aralık ayında yok satıyor

Bolu’da ormanlık alanlardan toplanan bitkilerle hazırlanan kokina, yeni yıla sayılı günler kala mağaza vitrinlerinin gözdesi haline geldi. Son 10 yılda piyasaya çıkan bu bitki, özellikle Kasım ve Aralık aylarında yoğun talep görüyor.

Kokina nedir ve nasıl hazırlanıyor?

Karamanlı Mahallesi’nde 42 yıldır çiçekçilik yapan ve 33 yıldır kendi dükkanında hizmet veren Hakan Koç, kokinanın yapılış sürecini anlattı. Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkiden oluştuğunu vurguladı. Açıklamasında, yalancı çobanpüskülünün yeşil yaprakları ile ana gövdeyi oluşturduğunu, kırmızı meyveleriyle dikkat çeken Akdeniz saparnası bitkisinin ise süsleme amacıyla kullanıldığını belirtti.

Koç, kokinanın kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplandığını ve bu işlemin usta ellerde sabır ile dikkat gerektirdiğini ifade etti.

Satış, inanç ve fiyatlandırma

Koç, kokinanın yılbaşı döneminde evlerde bir yıl boyunca bozulmadan kalması halinde ev sahibi olunacağına inanıldığını söyleyerek, sokaktaki talebin yüksek olduğunu aktardı. Sözleri şöyle: "Bu mevsim itibarıyla kokinalarımız şu anda en revaçta olan bitkilerimiz. Kokina; iki ayrı bitkiden oluşan, kırmızı meyvelerin yeşil yapraklara iple bağlanmasıyla hazırlanan bir bitkidir. Aralık ayı itibarıyla en çok sattığımız bitkidir. Özelliği de şu şekildedir; İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır"

Koç ayrıca kokinanın piyasaya çıkışını ve sunumunu şöyle anlattı: "Kokinanın yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıktığını ve her yılbaşında satıldığını belirtmek istiyorum. Biz kokinayı; portakal kuruları, kozalaklar gibi yan materyallerle tekrar düzenleyip güzel bir hale getiriyor ve bu şekilde sunuyoruz. Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz"

400-500 lira bandındaki fiyatlarla satışa sunulan kokina, yeni yıl yaklaştıkça Bolu vitrinlerinin en çok tercih edilen ürünü olmayı sürdürüyor.

