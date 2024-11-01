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Bolu'da Kontrolden Çıkan Cip, Kafedeki Müşterilere Çarptı

Bolu'da bir cipin kafede oturanlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 4 araç ile 2 motosiklet hasar gördü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:24
Bolu'da Kontrolden Çıkan Cip, Kafedeki Müşterilere Çarptı

Bolu'da Kaza: 2 Yaralı

Bolu ilinin Tabaklar Mahallesi'nde yaşanan kaza, geriye manevra yaparak park yerinden çıkan bir cipin kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi. Ş.T. (74) yönetimindeki 34 BA 9873 plakalı cip, yol kenarındaki kafede oturan müşterilere çarptı.

Panik Sonrası Çarpışma

Kaza anında panikleyen sürücü, cipi ile sokağın karşısında park halindeki 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ve 2 motosiklete çarparak durabildi.

Yaralılar Ve Hasarlar

Kafede oturanlardan 2 kişi, kazada hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi. Ayrıca, cipin çarptığı 4 araç, 2 motosiklet ve kafenin hasar gördüğü belirtiliyor. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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