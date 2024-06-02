Bolu'da korku anları! Beyaz et fabrikasında amonyak gazı sızıntısı, 18 işçi hastanede

Fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da bugün bir beyaz et fabrikasında meydana gelen amonyak gazı sızıntısı paniğe neden oldu. Sızıntıdan etkilenen 18 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olay, Gölcük ilçesinde bulunan bir beyaz et fabrikasının kesimhanesinde meydana geldi. İşçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince fabrikada yapılan incelemelerde amonyak gazı sızıntısı olduğu tespit edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne sevk edildi.

KBRN Merkezi'nde gazdan arındırılan işçiler, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sızıntı sorununun giderildiği fabrikada AFAD ekipleri tarafından gaz tahliye çalışması yürütüldü.