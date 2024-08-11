Bolu'da Köylülerden Büyüksu Deresi İçin Temizlik Eylemi

Bolu'da Çevre Kirliliğine Karşı Eylem

Bolu'daki Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakma eylemleri ve belediyenin arıtma tesisinin yetersiz kapasitesi nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Yerel Yöneticiler ve Politikacılar Destek Verdi

Eyleme; MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve diğer siyasi partilerin yerel temsilcileri katıldı. Akgül, dere kirliliğine sebep olan fabrikalar hakkında yürütülen denetimlerin arttığını vurguladı.

Akgül: "Denetimler son günlerde sıklaştı. Fabrikalar, gece saatlerinde atıklarını suya salarak çevreye zarar veriyor. Ancak bu durumu tespit ettik." dedi.

Demokratik Talepler ve Gelecek Endişeleri

Çatakören köyü muhtarı Selim Arslan, kirliliğin devam etmesi durumunda insan ve hayvan sağlığı açısından olası zehirlenmelere karşı yetkilileri uyardı. Arslan, Büyüksu Deresi'nin siyasi bir araç olarak kullanılmasını istemediklerini de belirtti.

Köy muhtarı Abdullah Özkan ise, "Bu su temiz olduğunda balıklarla doluydu. Şimdi o kadar kirli ki canlı varlık yaşayamıyor," diyerek, sulamanın mahsullerine zarar verdiğini ifade etti.

Denetimler ve Ceza Uygulamaları

Bakanlık ve Yerel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, Büyüksu Deresi'ne atık bırakan üç beyaz et firmasına toplam 12 milyon 763 bin lira idari para cezası kesildi. Ek olarak, Bolu Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen su için 1 milyon 161 bin 568 lira ceza uygulandı.

Bu eylem ve denetimlerin ardından, köylüler derelerinin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu ve ardından dağılma kararı aldı.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.