Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bolu'da Köylülerden Büyüksu Deresi İçin Temizlik Eylemi

Bolu'da köylüler, Büyüksu Deresi'ndeki kirliliğe karşı protesto düzenledi. Yerel yöneticiler ve milletvekilleri destek verdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:11
Bolu'da Köylülerden Büyüksu Deresi İçin Temizlik Eylemi

Bolu'da Çevre Kirliliğine Karşı Eylem

Bolu'daki Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakma eylemleri ve belediyenin arıtma tesisinin yetersiz kapasitesi nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Yerel Yöneticiler ve Politikacılar Destek Verdi

Eyleme; MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve diğer siyasi partilerin yerel temsilcileri katıldı. Akgül, dere kirliliğine sebep olan fabrikalar hakkında yürütülen denetimlerin arttığını vurguladı.

Akgül: "Denetimler son günlerde sıklaştı. Fabrikalar, gece saatlerinde atıklarını suya salarak çevreye zarar veriyor. Ancak bu durumu tespit ettik." dedi.

Demokratik Talepler ve Gelecek Endişeleri

Çatakören köyü muhtarı Selim Arslan, kirliliğin devam etmesi durumunda insan ve hayvan sağlığı açısından olası zehirlenmelere karşı yetkilileri uyardı. Arslan, Büyüksu Deresi'nin siyasi bir araç olarak kullanılmasını istemediklerini de belirtti.

Köy muhtarı Abdullah Özkan ise, "Bu su temiz olduğunda balıklarla doluydu. Şimdi o kadar kirli ki canlı varlık yaşayamıyor," diyerek, sulamanın mahsullerine zarar verdiğini ifade etti.

Denetimler ve Ceza Uygulamaları

Bakanlık ve Yerel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, Büyüksu Deresi'ne atık bırakan üç beyaz et firmasına toplam 12 milyon 763 bin lira idari para cezası kesildi. Ek olarak, Bolu Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen su için 1 milyon 161 bin 568 lira ceza uygulandı.

Bu eylem ve denetimlerin ardından, köylüler derelerinin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu ve ardından dağılma kararı aldı.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin...

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı