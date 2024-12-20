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Bolu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Bolu'da devrilen serviste 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:13
Bolu'da Midibüs Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Bolu'da Midibüs Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İ.D. yönetimindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Olay Yerine Sağlık ve Jandarma Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine hızlıca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Husnia Mawlawi Z., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi devam etmektedir. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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