Bolu'da Öğrenci Yangın Merdiveninden Düştü

Bolu'da Yangın Merdiveninden Düşen Öğrenci Yaralandı

Bolu'da, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yaşanan talihsiz bir olayda, bir ilkokul öğrencisi yangın merdiveninden düştü.

Olay, 9 yaşındaki M.U.K.'nın, okulun yangın merdivenisinin bulunduğu alanda oyun oynarken dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşen öğrenci, arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirmesiyle hızlıca müdahale edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkikler sonucunda M.U.K.'nın ayaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Ancak, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.