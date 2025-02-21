Bolu'da Öğrenciler Ve Öğretmenler Kar Topu Şenliği Yaşadı

Bolu'da Kar Yağışı Esnasında Eğlenceli Anlar

Bolu'da, Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu Müdürü Ismail Doğangün, kar yağışının keyfini öğrencileriyle birlikte çıkarmak için yaratıcı bir yol buldu. Okulun ses sistemi aracılığıyla yaptığı anons ile öğrencilerini ve öğretmenlerini kartopu oynamaya davet etti.

Müdürün Sıcak Daveti

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışını gören Doğangün, duyurularını yaparken “İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?” ifadelerini kullandı. Bu samimi çağrısına öğrencilerden gelen olumlu yanıtlarla, öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Sosyal Medya Paylaşımları

O anlar, okul yönetimi tarafından sosyal medya hesapları'ndan paylaşılarak takipçileri ile buluştu. Öğrencilerin neşeli anları, izleyenler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Öte yandan, Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bilgisi verildi. Bu gelişme, öğrencilerin kar keyfini daha da özel kıldı.