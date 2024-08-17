Bolu'da Orman Yangını ile İlgili İki Tutuklama

Bolu'daki Orman Yangını Olayında Tutuklamalar

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Yangının Çıkış Nedeni ve Gözaltı Süreci

Bekirfakılar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen yangının anız yakma sebebiyle çıktığı belirtiliyor. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili 4 kişiyi gözaltına alarak işlemlerini tamamladı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Süreci

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K., "taksirle orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.