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Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:52
Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu Mudurnu'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Bayramlı Delice mevkisinde meydana gelen orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktığı bildirildi.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevlere, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve bölge köylüleri tarafından gerçekleştirilen söndürme çalışmaları ile müdahale edildi. Köylüler, su tankerleri, traktörler ve iş makineleri ile yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdi.

Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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