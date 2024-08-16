Bolu'da Orman Yangını Nedeniyle Göynük-Nallıhan Yolu Kapandı

Bolu'da Yangın Alarmı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın dolayısıyla Göynük-Nallıhan kara yolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bekirfakılar köyü çevresinde öğle saatlerinde başlayan yangın için söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Valilikten Açıklama

Bolu Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yangın nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli Not: Yangınla ilgili gelişmeler ve yol durumu hakkında güncel bilgiler almak için resmi kaynakları takip etmekte fayda var.