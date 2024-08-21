Bolu'da Orman Yangını: Vali Kılıç Açıklamalarda Bulundu

Bolu'daki Orman Yangınına İlişkin Açıklamalar

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kızılcahamam'dan başlayarak Gerede'ye ulaşan orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğunu ifade eden Kılıç, "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz," dedi.

Yerleşim Yerlerine Tehdit

Kılıç, yangının Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyü'nden Bolu'nun Demirler köyü'ne sıçradığını belirtti. "Yerleşim yerlerini tehdit ediyordu. Evlere sirayet etmesi yangın söndürme araçlarıyla engellendi," diye konuştu.

Yardım Faaliyetleri ve Tahliyeler

Bolu sınırları içerisinde iki yerleşim yerinde tahliye yapıldığını aktaran Kılıç, "Kavacık köyü ve Demirler köyü'ndeki 123 kişiyi tahliye ettik. Vatandaşlar şimdi güvenli bölgede," şeklinde konuştu. Ayrıca, yangına müdahale çalışmaları sırasında 500'den fazla personelin görev yaptığını ifade etti.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Bir gazetecinin yangının kontrol altına alınıp alınamayacağına dair sorusu üzerine Kılıç, "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız," yanıtını verdi.

Yerel Yönetimlerin Destekleri

Demirler köyünün ardından Kavacık köyünün de tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Kılıç, köy muhtarı Metin Ceylan'ın da jandarma nezaretinde tahliye işlemlerini gerçekleştirdiğini aktardı. Hüseyin Aşçı, yangın sırasında köyde olduğunu ve gereken önlemleri aldıklarını ifade ederek, "Hayvanları da bir yere toplamak zorunda kaldık, Allah bizi bu felaketlerden muhafaza eylesin," dedi.