Bolu'da Orman Yangınına 22 Saatlik Eşsiz Mücadele

Bolu'da Orman Yangınına Karşı Mücadele Sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Bekirfakılar köyü mevkisinde yer alan ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde başlayan yangına müdahale sürmektedir. Bu süreçte, yangının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, 22 saattir alevlerle mücadele ediyor.

Yangın Söndürme Ekipleri Aralıksız Çalışıyor

Yangın söndürme çalışmaları için Bolu ve çevre illerden toplamda 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve çeşitli iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, 637 personel, yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan etkin bir şekilde görev alıyor.