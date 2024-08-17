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Bolu'da Orman Yangınına 45 Saatlik Mücadele Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda 45 saattir yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:32
Bolu'da Orman Yangınına 45 Saatlik Mücadele Devam Ediyor

Bolu'da Orman Yangınına Müdahale

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan ormanlık alan, önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu büyük bir tehdit altına girdi. Yangın, Bekirfakılar köyü mevkisinde meydana geldi ve söndürme çalışmaları 45 saattir aralıksız devam ediyor.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine Bolu ve çevre illerden gelen 11 helikopter ile 356 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bu araçların arasında 108 adet arazöz de bulunuyor.

Personel ve Müdahale

Yangının söndürülmesi için 1213 personel görev alıyor. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması hedefleniyor. Yangının söndürülmesi için gereken tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam...

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

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