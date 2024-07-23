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Bolu'da Pencereden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:41
Bolu'da Pencereden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bolu'da İki Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Bolu'da, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir apartmanın ikinci katında yaşayan Afganistan uyruklu Ilyas F. (2), oyun oynarken dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü.

Anne Panik İçinde Yardım İstedi

Çocuğunun düştüğünü gören anne Pakize F., yardım çağrısında bulundu ve gözyaşlarına boğuldu. Olayı gören vatandaşlar da hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Kısa Sürede Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı çocuğa hızlı bir şekilde müdahale ederek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Bu üzücü olayın düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bolu'da pencereden kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da pencereden kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da pencereden kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da pencereden kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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