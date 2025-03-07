Bolu'da Şap Hastalığı Şüphesiyle İki Köyde Karantina Uygulaması

Bolu'da Şap Hastalığı Şüphesi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şap hastalığı şüphesi dolayısıyla Mangırlar ve Pelitözü köylerinde karantina başlatıldı.

Karantina Önlemleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu iki köyde hızlı bir şekilde önlemler almak amacıyla harekete geçti. Ekipler, bölgede önleyici tedbirler alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışını geçici olarak kısıtladı.

Besicilere Bilgilendirme

Karantina uygulamaları hakkında besicilere bilgi veren ekipler, cumartesi günü düzenlenecek olan hayvan pazarının açılmayacağı bilgisini de paylaştı. Bu durum, bölgedeki hayvancılığı olumsuz etkilememek adına alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.