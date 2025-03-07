Bolu'da Şap Hastalığı Şüphesiyle İki Köyde Karantina Uygulaması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şap hastalığı şüphesi nedeniyle 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:54
Bolu'da Şap Hastalığı Şüphesiyle İki Köyde Karantina Uygulaması

Bolu'da Şap Hastalığı Şüphesi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şap hastalığı şüphesi dolayısıyla Mangırlar ve Pelitözü köylerinde karantina başlatıldı.

Karantina Önlemleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu iki köyde hızlı bir şekilde önlemler almak amacıyla harekete geçti. Ekipler, bölgede önleyici tedbirler alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışını geçici olarak kısıtladı.

Besicilere Bilgilendirme

Karantina uygulamaları hakkında besicilere bilgi veren ekipler, cumartesi günü düzenlenecek olan hayvan pazarının açılmayacağı bilgisini de paylaştı. Bu durum, bölgedeki hayvancılığı olumsuz etkilememek adına alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti