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Bolu'da Servis Midibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Bolu'da işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:37
Bolu'da Servis Midibüsü Devrildi: 9 Yaralı

Bolu'da Servis Midibüsü Devrildi

Bolu'da işçileri taşımak amacıyla hareket eden İ.D. yönetimindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolunda devrildi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada 9 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdiler.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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