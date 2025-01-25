Bolu'da Sis ve Sağanak, Ulaşımı Zorlaştırdı

Bolu'da Sis ve Sağanak Olumsuz Etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak yağışlar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Göz Mesafesi Azaldı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, Karayolları Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis hakim oldu. Bu durum, sürücülerin görüş mesafesinin düştüğü ve rampalı, virajlı yolların bulunduğu bu güzergah boyunca yavaş ilerlemelerine neden oldu.

Uyarılar Yapıldı

Güzergahta görevli olan karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sık sık uyardı.

Sağanak Yağışın Etkileri

Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli kısmında da sağanak yağış ile sis etkili oldu. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda hatırlatmalar devam ediyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi.