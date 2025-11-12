Bolu'da soba yangını: 2 katlı ahşap evde 1 yaralı

Bolu'da sobadan çıkan yangın 2 katlı ahşap evi sardı

Semerkant Mahallesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bolu'da Semerkant Mahallesi Yorday Sokak adresinde bulunan 2 katlı ahşap evte, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın çıktı. Kısa sürede alev ve yoğun dumanın tüm evi sardığı olayda, evde bulunan bir kişi mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, vatandaşlar ve polis ekiplerinin ortak müdahalesiyle binadan çıkarıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 1 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

