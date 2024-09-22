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Bolu'da Soda Şişesi Kadının Kafasına Çarptı

Bolu'da bir kadın, yere düşen soda şişesinin kafasına çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:05
Bolu'da Soda Şişesi Kadının Kafasına Çarptı

Bolu'da Şaşırtan Kaza: Soda Şişesi Kadının Kafasına Çarptı

Bolu'da, Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta gerçekleşen ilginç olay bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yerinde yaşanan kazada, 28 yaşındaki Pelin Fidandalar, sipariş almak amacıyla müşterileriyle ilgilendiği sırada kasada bulunan bir çalışan, ekranın kablosunu takarken bir cam soda şişesini yere düşürdü.

Soda Şişesi Neden Oldu?

Beton zemine çarpan şişe, sıçrayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başında dönme hissi yaşayan Fidandalar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık uzmanları, Fidandalar’ı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Fidandalar, daha sonra taburcu oldu.

Pelin Fidandalar Olayı Gülerek Anlattı

Gazetecilere konuşan Fidandalar, olayın ardından güvenlik kameralarını gülerek izlediğini belirtti. "Çok şükür, Allah'a iyi bir kul olduğum için kazasız belasız atlattım," dedi.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Pelin’in sipariş almak için hareket ettiği esnada kasadan düşen soda şişesinin kafasına çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere...

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere müşterilerin yanına gittiği sırada kasadaki ekranın kablosunu takan çalışan soda şişesini yere düşürdü. Beton zemine çarpan şişe fırlayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Fidandalar, açıklamada bulundu.

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere...

Bolu'da Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere müşterilerin yanına gittiği sırada kasadaki ekranın kablosunu takan çalışan soda şişesini yere düşürdü. Beton zemine çarpan şişe fırlayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi. Fidandalar, açıklamada bulundu.

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