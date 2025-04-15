Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Bolu'da Su Faturası Değerine Göre Şekillenecek

Bolu Belediyesi meclis toplantısında alınan yeni karar, su faturasını evlerin inşaat kalitesine göre farklılaştıracak. Bu düzenlemenin tartışmaları da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Yeni Su Tarifesi Uygulaması

Bolu Belediyesi, konutların inşaat kalitesine göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi getirdi. Lüks konutlarda yaşayanlar, su tarifesine ek olarak %50 daha fazla ücret ödeyecekken, birinci sınıf inşaatlarda bulunanlar %15'lik bir artışla karşılaşacak.

Dar Gelirli Vatandaşlara Destek

Bu düzenleme ile birlikte, üçüncü sınıf ve basit inşaat sınıfındaki konutlarda yaşayan Bolulular, su tarifesinin %50 indirimli halinden yararlanacak. Bu durum, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşların bütçelerine önemli bir rahatlama sağlayacak.

Başkan Özcan'ın Açıklamaları

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında, "Zenginden daha fazla, fakirden daha az alıyoruz. Ama toplamda yine aynı miktarı topluyoruz," sözleriyle uygulamanın gelir adaleti anlayışına dayandığını ifade etti. Yeni su tarifesi düzenlemesinin, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlham Kaynağı İskandinav Ülkeleri

Bu sıra dışı uygulamanın ilham kaynağı ise İskandinav ülkelerinde uygulanan gelir durumuna göre kesilen trafik cezaları. Özcan ayrıca, bu sistemin Anayasa'nın 73. maddesinde yer alan "mali güce göre ödeme" ilkesine dayandığını belirtti.