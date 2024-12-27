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Bolu'da Su Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da su kanalına devrilen otomobilde sürücü yaralanırken, yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:10
Bolu'da Su Kanalına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da Su Kanalına Devrilen Otomobil Kazası

Bolu'da, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, S.T. yönetimindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.

Kaza sonucu sürücü S.T. ve yanındaki yolcu F.T., otomobilde sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek, sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Yaralanan sürücü S.T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, yolcu F.T. kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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