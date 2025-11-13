Bolu'da Sürücü Korna ile Köpeklerden Genci Kurtardı

Paşaköy'de yaşanan anlar araç kamerasına yansıdı

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde sokak köpeklerinin aniden peşine düştüğü bir genç, kaçışırken çevredeki sürücülerden yardım bekledi.

O sırada bölgeden geçen Mert Gözüaçık, durumu fark ederek anında müdahale etti. Gözüaçık, korna sesleriyle köpekleri uzaklaştırdı, ardından genci arabasına alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı.

Yaşananlar, sürücüye ait aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hem müdahale anı hem de olay sonrası güvenliğe kavuşturma yer alıyor.

Gözüaçık'ın, "Benim adım Hıdır elimden gelen budur" sözleri de görüntülerde dikkat çekti.

