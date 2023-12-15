Bolu'da tankerden kimyasal sızdı: Ekipler alarma geçti

Olay, dün gece saat 22.00 civarında Yumrukaya yönünde meydana geldi. Yola çıkan Yalova'dan Azerbaycan'a gitmekte olan beton katkı maddesi sodyum alüminat yüklü tankerin sürücüsü Orhan Müjdeci, seyir halindeyken taşıdığı kimyasal maddenin aşırı ısındığını fark etti. Hemen aracını güvenli bir şekilde yol kenarına çeken Müjdeci, tankerin üzerine çıkarak kapağını açtı. Ancak, kapağın açılmasıyla birlikte tankerden kimyasal madde sızıntısı başladı.

Yoğun dumanın atmosfere yükselmesiyle birlikte, olay yerinden geçen sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, tankerdeki kimyasal sızıntıyı tespit etti ve durumu kontrol altına almak amacıyla AFAD, 112 Acil, polis, jandarma, karayolları, DSİ, İl Özel İdare, ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, dumanların yükseldiği bölgede geniş bir güvenlik perimetresi oluşturdu. Tankerin çevresi kepçe yardımıyla kazılarak, sızan kimyasal maddenin çevreye yayılması engellendi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri, sızıntının yaşandığı tankerin çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Sızıntının kontrol altına alınmasının ardından, ekipler çalışmalarını tamamladı. Yetkililer, firmanın bu olayla ilgili sorumlulukları konusunda işlem başlatılacağını belirttiler. Olayın çözüme kavuşturulması ve benzer durumların önlenmesi amacıyla firma yetkililerine karşı gereken adımların atılacağı öğrenildi.