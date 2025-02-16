Bolu'da Taraftar Kavgası: 3 Yaralı

Bolu'da Taraftar Grupları Arasında Kavga: 3 Yaralı

Bolu'da, iki taraftar grubu arasında çıkan kargaşada 3 kişi yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde, saat 12.00 sularında gerçekleşti. İki spor kulübü taraftarlarının aralarındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralıların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişi tedavi edilerek taburcu oldu, diğer yaralı ise gözlem ve takip amaçlı servise yatırıldı.

Ayrıca, olayın ardından jandarma ekipleri müdahale ederek, olayın faili M.K.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.