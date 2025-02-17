Bolu’da Taraftar Kavgası: 7 Yaralı

Bolu'da dinlenme tesisinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:25
Bolu’da Taraftar Kavgası: 7 Yaralı

Bolu'daki Taraftar Kavgası Sonrası 7 Kişi Yaralandı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde taraftarlar arasında yaşanan bir kavga sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın Detayları

Olay, saat 17.30 sıralarında, bir spor kulübü taraftarları arasında meydana gelen sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla birlikte, jandarma ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Bolu Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Taraftarlar arasındaki bu üzücü olay, spor karşılaşmaları etrafında yaşanan gerilimlerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

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