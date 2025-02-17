Bolu'da Taraftar Kavgasında 3 Kişi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:17
Bolu'da Taraftar Kavgasında 3 Kişi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da spor taraftarları arasında çıkan kargaşada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün iki farklı spor kulübü taraftar grubu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu kargaşada, M.K. isimli şüpheli 3 taraftarı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Hızla harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak sorgulanmak üzere karakola götürdü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K., ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan M.K., şu an cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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