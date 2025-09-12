Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi

Bolu'da 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' düzenlendi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek başkanlığındaki heyet, Bolu'da gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programına katıldı. Toplantı, kentteki bir otelde MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Tanık, Hüsnü Doğan ve Mehmet Onur Kasım ile birlikte düzenlendi.

Programın amacı ve çağrı

Toplantıda, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve partililerin hazır bulunduğu bildirildi. Özyürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın çevredeki 9 ilin katılımıyla Eskişehir'de düzenlenecek "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki programa Bolu'daki sivil toplum örgütlerini davet etmek amacıyla ilçede bulunduklarını söyledi.

Özyürek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin; Filistin'deki, Gazze'deki soykırımın durması, Suriye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha güçlü hale gelebilmesi, Türk milletinin ve gelecek nesillerin geleceği demek olduğunu belirterek, "Milli birlik ve beraberlik içinde vatan bir bütündür." dedi.

Özyürek'in vurguladıkları

Özyürek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi şehitlerin ruhunu incitecek herhangi bir adım atılmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunu bilmenizi isteriz. Terör örgütü silahı neden bırakmasın? Teröristler neden teslim olmasın? Neden bunu istemeyen veya muhalefet eden insanlar var? Teröristlere destek veren Amerika, İsrail ve Avrupa'dır, bunları anladık. Teröristlerin var olması için onlara silahlarını, gıdalarını her şeylerini temin eden İsrail ve Amerika var. Peki bizim içerdeki arkadaşlarımızın derdi ne acaba?"

Asırlardır olduğu gibi içerde herhangi bir kaos ortamının olmaması gerektiğini ifade eden Özyürek, "Bu bayrağın gölgesi altında, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çatısı altında hep beraber kardeşçe bu ülkemize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Özyürek sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletimiz var. Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye ile onu daha da güçlendirerek önce Filistin'e, Gazze'ye sonra da hemen yanı başımızdaki bütün İslam ülkelerine sahip çıkıp, yanımızdaki Suriye'nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak zorundayız."

Başarılamaması halinde İsrail'in hedefinin en sonunda Türkiye olacağını belirten Özyürek, "Gelin bir olalım, birlikte olalım, Terörsüz Türkiye'ye hep beraber destek olalım. Artık uyanalım. Coğrafyamız zor bir coğrafya. O yüzden ayakta kalmak her zaman ifade ettiğimiz gibi birlik ve beraberlikten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaret programı

Özyürek ve beraberindekiler, program kapsamında Valiliği, Bolu Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasını, AK Parti İl Başkanlığını, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Bolu Ziraat Odasını ve diğer STK'leri ziyaret edecek.

Bolu'da, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek başkanlığında "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi. Özyürek, programda konuşma yaptı.