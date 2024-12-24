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Bolu'da Tilkinin Ekmekleri Çukura Gömmesi Görüntülendi

Bolu'da bir vatandaş, tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukurlara gömdüğünü cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:32
Bolu'da Tilkinin Ekmekleri Çukura Gömmesi Görüntülendi

Bolu'da Şaşırtan Anlar: Tilki Ekmeği Çukura Gömüyor

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Korucuk köyünde, tilkinin bahçeye bırakılan ekmekleri çukura gömmesi ilginç bir anı olarak kaydedildi. Durmuş Karakaya, bahçesinde yiyecek arayan bir tilki gördü ve ona poşet içinde ekmek bıraktı.

Tilki, dikkat çekici bir davranış sergileyerek, ağzıyla aldığı ekmekleri evinin bahçesinde kazdığı çukurlara gömmeye başladı. Bu sıradışı anlar, Karakaya tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hayvanın bu davranışı, izleyenleri düşündüren ve ilginç bir görsel şölen sunan anlara dönüştü.

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Korucuk köyü, bu tür hayvan davranışlarına her zaman tanıklık etme fırsatı sunuyor. Böylece yerel halkın doğa ile olan ilişkisi ve hayvanların ekosistem içindeki yerleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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