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Bolu'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde tırın refüje çarpması sonrası sürücü yaralandı. Olay, kar yağışı altında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:37
Bolu'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kar yağışının etkili olduğu Ankara-Zonguldak kara yolunda sürücüsü O.V. olan CE 1008 XF plakalı tır, Dorukhan Tüneli çıkışında refüje çarparak devrildi.

Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, tırın çekilmesiyle birlikte yeniden açıldı. Yetkililer, sürücülerin özellikle kış şartlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

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