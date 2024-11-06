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Bolu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da devrilen traktördeki sürücü Mehmet Acar hayatını kaybetti. Olay, temizlik çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:15
Bolu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Traktör Devrildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Bekirfakılar köyünde, geçen ay çıkan orman yangınının ardından yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 48 yaşındaki Mehmet Acar tarafından yönetilen 14 BJ 109 plakalı traktör devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu, Acar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze İşlemleri

Acar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

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