Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa Adaköy mevkiinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Gerede ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 22:00
Kaza Ayrıntıları

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Adaköy mevkisinde meydana gelen kazada, M.O. yönetimindeki 78 SV 984 plakalı traktör, Yeniçağa istikametinden Mengen yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.S. idaresindeki 74 ABL 271 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.O. ile yanındaki M.O. ve kamyonette bulunan B.S., N.S. ile F.S. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Gerede ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

