Bolu'da ulusal yas ilan edildi: Yılbaşı konseri iptal

Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki saldırısında 12 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz de yaralandı. Bu acı haberin ardından, AKP hükümeti ülke çapında yas ilan etmedi. Bu karar, eleştiri ve tepkilere neden oldu. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, şehitlerimiz için kentte 7 günlük yas kararı aldığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehitlerimiz için 7 günlük yas ilan ettiklerini sosyal medyadan videoyla açıkladı. Özcan, videoyu paylaşırken de şöyle yazdı:

"Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına, Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘YAS’ ilan ediyorum. Bu bağlamda yılbaşı akşamı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda, canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içerisinde yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve Yüce Milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında, gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar, tereddütsüz bir şekilde idaremizce uygulanacaktır."