Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı, 3 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 kilo 846 gram kokain maddesi, 3 gram esrar maddesi, 63,17 gram metamfetamin maddesi, 11 gram bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 17 şahıs hakkında işlem yapılırken, bunlardan 3 şahıs tutuklandı.

