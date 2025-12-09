DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı, 3 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 1-7 Aralık operasyonunda çeşitli uyuşturucular ve aparatlar ele geçirildi; 17 şahıs yakalandı, 3 tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:05
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı, 3 Tutuklama

Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 kilo 846 gram kokain maddesi, 3 gram esrar maddesi, 63,17 gram metamfetamin maddesi, 11 gram bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 17 şahıs hakkında işlem yapılırken, bunlardan 3 şahıs tutuklandı.

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA...

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ESRAR, KOKAİN, METAMFETAMİN, BONZAİ VE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ.

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
3
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
4
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı
5
Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı
6
Antalya'da kamyon altında kalan 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti
7
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi